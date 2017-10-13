Ученые назвали восемь продуктов для повышения иммунитета 7 13.10.2017, 12:55

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Ряд полезных для здоровья продуктов, которые способны повысить иммунитет в холодные осенние дни.

В холодные осенние дни традиционно повышается риск простудных заболеваний и, как показывают результаты исследований ученых и медиков, далеко не всегда достаточно одного яблока в день для того, чтобы забыть о болезнях.

Помимо яблок, о чьей неоценимой пользе не перестают ходить легенды, существует ряд других полезных для здоровья продуктов, которые способны повысить иммунитет и снизить риск развития простудных заболеваний в холодные осенние дни, пишет Men’s Health (перевод — nv.ua).

1. Йогурт

Пробиотики, или «живые культуры», которые содержатся в йогурте, не дают болезнетворным микробам попасть в кишечник и желудочно-кишечный тракт. Широкую популярность приобрели пробиотики в виде пищевых добавок, однако натуральный йогурт не менее эффективен, чем таблетки, о чем свидетельствуют результаты исследования ученых из Венского университета в Австрии. Им удалось установить, что ежедневное употребление 200 граммов йогурта так же эффективно для повышения иммунитета, как и пробиотики в капсулах.

Кроме того, медики отмечают, что особенно эффективными для иммунитета и крепкого здоровья являются лактобактерии реутери, особый пробиотик стимулирующий белые кровяные клетки. В ходе исследования ученых из Швеции, которое длилось 80 дней при участии свыше 180 работников заводов, выяснилось, что те, кто употреблял пробиотики с лактобактериями реутери брали на 33 процента меньше больничных дней, чем те, кто принимал плацебо.

2. Овес и ячмень

Овес и ячмень содержат бета-глюкан, тип волокна с антимикробными и антиоксидантными свойствами - более мощными, чем эхинацея, утверждают норвежские ученые.

В рамках исследования на животных им удалось установить, что данное соединение снижало риск развития гриппа, герпеса и даже сибирской язвы. Кроме того, эти зерновые способны улучшить заживление ран и усилить действие антибиотиков.

Медики рекомендуют составить свой рацион таким образом, чтобы один из приемов пищи полностью состоял из зерновых.

3. Чеснок

Чеснок - известный природный иммуностимулятор. Он содержит активный ингредиент аллицин, который помогает бороться с инфекциями и бактериями.

Чтобы доказать пользу чеснока для здоровья, британские ученые провели исследование при участии свыше 140 человек, которые были разделены на две группы и употребляли плацебо и экстракт чеснока на протяжении 12 недель. Та группа, которая употребляла чеснок, на 2/3 имела меньше шансов заболеть простудой.

Кроме того, другие исследования доказывают, что у людей, которые употребляют, как минимум, шесть зубчиков чеснока в неделю, риск развития рака желудка и рака прямой и толстой кишок на 30 процентов меньше, чем у тех, кто не употребляет этот полезный продукт.

4. Морепродукты

Омары, устрицы, лобстеры, крабы и двустворчатые моллюски содержат селен, который участвует в производстве цитокина – белка, который выводит вирусы гриппа из организма.

Кроме того, лосось, макрель и сельдь являются отличным источником жирных кислот омега-3, которые устраняют воспалительные процессы и защищают легкие от простуды и инфекций дыхательных путей.

5. Куриный бульон

Всем нам известно еще от наших бабушек, что лучшим лекарством от простуды является куриный бульон. Однако мало кто знает, что он способен не только ускорить процесс выздоровления, но и предотвратить простуду.

Исследователи из университета Небраски установили, что куриный суп препятствует передвижению воспалительных белых клеток, которые накапливаются в бронхах и вызывают симптомы простуды. Кроме того, куриный бульон содержит аминокислоту цистеин, которая по своему химическому составу напоминает лекарства от бронхита.

Кроме того, добавление специй, таких как чеснок и лук, помогает увеличить иммуностимулирующие свойства куриного бульона.

6. Чай

Исследование Гарвардского университета показало, что чай повышает иммунитет. В ходе эксперимента было установлено, что люди, которые выпивали по 5 чашек черного чая в день на протяжении двух недель имели в десять раз больше интерферона в крови, чем те, кто пил горячий напиток с плацебо.

Примечательно, что L-теанин - аминокислота, которая отвечает за иммунную защиту, содержится в большом количестве, как в черном, так и в зеленом чае. Медики рекомендуют выпивать несколько чашек чая в день.

7. Говядина

Цинк – важнейший микроэлемент для нормальной работы иммунной системы. В настоящее время одной из распространенных проблем является дефицит цинка – в особенности среди вегетарианцев и тех, кто сократил потребление мяса.

Специалисты называют эту тенденцию неблагоприятной, ведь дефицит цинка увеличивает риск развития инфекций, а сам цинк очень важен для формирования белых кровяных клеток, которые распознают и уничтожают инородные бактерии и вирусы.Таким образом, употребление в пищу говядины является крайне важным для повышения иммунитета.

8. Грибы

Современные исследования показывают, что грибы увеличивают производство и активность белых кровяных клеток, делая их более агрессивными. Это говорит о том, что организм активно борется с бактериями и вирусами.

Для максимального эффекта британские специалисты рекомендуют употреблять в пищу различные грибы, включая шампиньоны, шиитаке, рейши и вешенки по 20 грамм несколько раз в день.