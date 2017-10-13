В Борисове cобираются потребовать отставки министра Равкова на митинге 3 13.10.2017, 13:10

2,389

Андрей Равков

Люди рассержены произволом в белорусской армии.

Сегодня, 12 октября, в Борисовском райисполкоме зарегистрирована заявка на проведение пикета на центральной площади города, пишет сайт ex-press.by.

Заявитель, правозащитник и юрист Олег Мацкевич целью мероприятия называет требование отставки Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта А. А. Равкова и привлечения к уголовной ответственности всех виновных в смерти солдата срочной службы Александра Коржича.

Заявитель полагает, что пикет должен состояться напротив здания «Северо-Западного оперативного командования» (пр. Революции, 44).

Место будет выбрано с учетом требований, изложенных в ч. 3 ст. 9 Закона «О массовых мероприятие в Республике Беларусь».

Олег Мацкевич планирует, что в пикете, который должен длиться с 12.00 до 16.00, в понедельник 30 октября, примет участие до десяти человек.

Борисовский райисполком обязан вынести решение по заявке не позднее 25 октября.