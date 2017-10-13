закрыть
13 октября 2017, пятница, 13:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Синоптики рассказали о погоде на выходные

  • 13.10.2017, 13:17
  • 1,010
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В субботу ночью ожидаются дожди.

В субботу, 14 октября, ночью страна будет находиться в тыловой части циклона с центром над севером европейской территории России, днем погодные условия будет определять очередная система атмосферных фронтов. Ночью в отдельных районах, днем на большей части кратковременные пройдут дожди. Ветер западной четверти, умеренный, ночью в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем +6..+12°С, по юго-западу +13..+15°С. Об этом сообщает Гидромет.

В воскресенье, 15 октября, в ночные часы сохранится влияние фронтальной системы, днем погоду будут определять неустойчивые и теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. Сохранится неустойчивая погода. Ночью на большей части, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, утром и днем в отдельных районах, в основном по востоку страны, сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7..+12°С, по северо-востоку около +5°С; днем +10..+15°С, в юго-западных районах до +17°С.


Мнение

Если не сопротивляться – отнимут воздух
Если не сопротивляться – отнимут воздух Ирина Халип
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович
Будущее — это те, кто протестует
Будущее — это те, кто протестует Федор Крашенников
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников


Интервью

Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю