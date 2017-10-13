Крупнейшая сеть кинотеатров России вернула «Матильду» в прокат 4 13.10.2017, 13:24

Россияне смогут увидеть скандальный фильм на больших экранах.

Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" вернула в прокат фильм "Матильда", показывать который сначала отказалась из-за угроз. Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердили в пресс-службе сети.

В пресс-службе отметили, что вернуть картину в репертуар кинотеатров позволили "активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма". Картина выйдет в кинотеатрах сети одновременно с началом ее широкого проката в России, то есть 26 октября.

"Мы благодарны правоохранительным органам и спецслужбам за все, что они сделали за последний месяц, чтобы мы могли быть уверены в безопасности наших зрителей", - приводит компания слова генерального директора Романа Линина.

История угроз кинотеатрам

В начале сентября крупнейшая российская сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема стар" заявила, что не будет показывать фильм "Матильда" во всех кинотеатрах своей сети. Такое решение было принято из-за угроз, которые поступали в кинотеатры сети.

В начале 2017 года организация "Христианское государство - Святая Русь" рассылала письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката "Матильды", угрожая поджогами кинотеатров. Были задержаны три человека, в том числе глава организации Александр Калинин.

В конце сентября МВД России возбудило уголовное дело о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма. Именно по этому делу и задержали Александра Калинина. Он находится под стражей.

Кроме того, заведено дело о поджоге машин возле офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. По нему задержан брат главы организации Юрий Калинин. Он сознался в поджогах, объяснив их "оскорблением своего чувства верующего".

В конце сентября фильм посмотрели депутаты Госдумы - и им понравилось. По словам депутатов, в фильме "нет ничего оскорбительного". Станислав Говорухин добавил, что все, с кем он говорил, после просмотра "Матильды" стали относиться к Николаю II лучше.

Члены комитета Госдумы по культуре назвали фильм "профессионально снятым", а также "ярким" и "интересным". По их мнению, в картине вымысел органично вписан в контекст истории России.

"Считаем, что широкий кинотеатральный прокат фильма вызовет дополнительный интерес к страницам истории нашей страны", - резюмировали депутаты в сентябре.

Один из авторов закона об оскорблении чувств верующих Ярослав Нилов сказал, что "пытался найти, какой же из сюжетов может содержать признаки состава преступления, подпадающие под действие статьи уголовного кодекса", и не нашел.