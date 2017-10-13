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ГАИ придумала, как заработать денег на белорусах

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  • 13.10.2017, 13:32
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В Госавтоинспекции появилась новая платная услуга.

В ГАИ Минска появилась новая платная услуга — «Пробное тестирование знаний Правил дорожного движения». Тестирование проводится посредством Единой системы программно-технического комплекса выдачи водительских удостоверений, пишет tut.by.

— Данная платная услуга предполагает возможность предоставления гражданам пройти тестирование знаний ПДД с использованием существующего программного обеспечения в условиях, максимально приближенных к условиям сдачи теоретического квалификационного экзамена — в компьютерных классах межрайонного экзаменационного подразделения Госавтоинспекции, — сообщили в ГАИ.

Тариф на услугу «Пробное тестирование знаний Правил дорожного движения» установлен в размере 8 рублей за одно тестирование.

Для прохождения тестирования необходимо оплатить квитанции (банковские реквизиты можно узнать на сайте ГАИ) и написать заявление. При себе нужно иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

График тестирования: вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 11.00 и 15.00.


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