Прапорщик из Печей: Я не задержан, был в отпуске, ничего не знаю 131 13.10.2017, 14:01

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Гибель солдата под Борисовом обрастает новыми подробностями.

В сообщениях СМИ начала появилась информация о том, что прапорщик и сержанты Коржича задержаны, но эта информация не совсем точная: на гауптвахте находятся два сержанта, прапорщик не задержан.

Это он сам подтвердил «Нашей Ниве»:

Прапорщик Коржича, о котором говорят, что он отобрал у солдата банковскую карточку и пользовался ею, — это уроженец Браславского района, Артур В., 1993 года рождения.

Он сам отслужил в Печах срочную службу, а с 2015 года стал прапорщиком.

Сегодня с обеда он на допросе в Следственном комитете, ничего не комментирует.

«Самоубийство… Я не знаю, я же в отпуске был», — сказал он журналистам.

Мы сразу же задали вопрос о банковской карточке.

«Ну не по телефону же это обсуждать… Я сейчас сам на допросе. Сержанты на гауптвахте, меня не задерживали», — ответил он.

С также связалась жена Артура. Она утверждает, что просто не верит в возможность всего ранее описанного в СМИ. Мол, ее муж хороший и отзывчивый человек.

Вместе они не живут, но состоят в браке.

Отец прапорщика живет в деревне, мать — в Минске. Сам он живет по месту службы, в одном из общежитий Борисова.

Напомним, 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден 3 октября повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Кстати, это вторая трагедия за год в Печах — 31 марта в петле нашли еще одного парня — Артема Бастюка. Как стало известно сегодня, следственный комитет прекратил уголовное дело, начатое по факту смерти Бастюка.

Гомельские правозащитники создали петицию на сайте zvarot.by с требованием тщательного расследования гибели Александра Коржичи и за отставку министра обороны Андрея Равкова.