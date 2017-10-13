Белорусский шляхтич с Полесья ищет родственников по миру 2 13.10.2017, 14:08

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Петр Шпаковский не забывает о своих корнях.

Выходец из деревни Ольпень Столинского района, ныне минчанин Петр Шпаковский, в архивах изучает свою родословную и создает генеалогическое древо, пишет сайт Медиа-Полесье.

А началось всё с того, что как-то один из родственников показал Петру метрику его прадеда. Документ подтверждал, что Шпаковские – представители шляхецкого рода. Петр Евгеньевич заинтересовался и вскоре узнал, что по роду Шпаковских в Национальном историческом архиве хранится около четырёх тысяч страниц. Благодаря сохранившимся документам, он определил свою родословную вплоть до 18 колена, узнал имена предков до середины XV века.

Из документов следует, что род Шпаковских берёт начало из деревни Месятичи (Пинский район). В документах эти сведения датируются началом XVI века и связаны с именами четырёх братьев Шпаковских. Известно, что два их потомка, два родных брата, выехали с Пинщины. Один из братьев купил землю в Велемичах, где и осел, а второй – в Ольпене. Вот от этого второго брата и берёт начало род ольпенских Шпаковских, к которому принадлежит Петр Евгеньевич Шпаковский.

За короткое время Петру Евгеньевичу удалось найти семиюродных братьев и сестёр, которые живут в Бресте, Витебске, Дрогичине, Жодино, Столине. Мужчина разыскал некоторых родственников по отцовской линии в Австралии, Канаде, Польше, России, США, Украине. С помощью читателей Медиа-Полесья он рассчитывает, что кто-то из потомков рода Шпаковских, корни которых идут с пинских Месятичей, откликнется на его поиски. Связаться с Петром Шпаковским можно по телефону +375447170875.

Изучением рода Петр Евгеньевич занимается полтора года. За это время успел инициировать празднование 150-летия «Пинской шляхты» на Столинском Полесье в тех местах, где бывал Винцент Дунин-Марцинкевич. Также организовал с одноклассницей Валентиной Лешкевич встречу ольпенцев в ДК Минского тракторного завода. Есть его заслуга и в открытии музея в Ольпене и доставке валуна в деревню, на котором будет установлена мемориальная табличка.

В разговоре с журналистами Петр Шпаковский поделился, что очень хочет возродить былую славу родной деревне, хочет, чтобы Ольпень расцвёл как в давние времена, когда жизнь там била ключом. И сделать это он намерен с помощью единомышленников, земляков, таких же неравнодушных людей к судьбе своей малой родины, как и он сам.

– Очень много ольпенцев живут в самых разных уголках земли. Было бы замечательно организовать здесь, в Ольпене, фестиваль, чтобы все они могли приезжать на свою историческую родину, – говорит Петр Шпаковский. – Заодно и о нашем Столинское Полесье узнали бы многие.