Эксперт: Нынешнее высшее образование давно нуждается в коренной перестройке 6 13.10.2017, 14:21

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Белорусские вузы не поспевают за научно-техническим прогрессом.

В вузах Беларуси стали преобладать студенты-платники с не самым высоким средним баллом на ЦТ по математике и физике. Будем откровенны: чтобы попасть в этот незавидный диапазон, достаточно скудных знаний этих предметов в пределах первых восьми классов средней школы. Другими словами, из багажа навыков и умений этих первокурсников практически выпадают вся математика и физика, изучаемые в школе с 9-го по 11-й класс, пишет доктор физико-математических наук, профессор Аркадий Черняк для kp.by.

Вот с таким запасом знаний абитуриент приходит в вуз, где он сталкивается с высшей математикой, углубленной физикой, теоретической механикой, начертательной геометрией, которые физиологически уже не способен освоить хотя бы потому, что на третьей ступени общего среднего образования у него не сформирован достаточный интеллектуальный потенциал.

В то же время с официальных трибун все чаще звучат призывы и дальше сокращать сроки обучения в вузах (чуть ли не до двух-трех лет) и одновременно усиливать практическую составляющую обучения, заточив учебные планы под потребности реальной профессиональной деятельности. Со второй частью этих намерений нельзя не согласиться: нынешнее высшее образование в Беларуси не поспевает за научно-техническим прогрессом и давно нуждается в коренной перестройке. Однако сокращение еще на один год сроков обучения может осуществиться только за счет удаления из учебных программ базовых дисциплин естественно-научного профиля (математики, физики, механики) или сокращения их до неприличного уровня, соответствующего старшим классам средних учебных заведений соседних стран.

А поскольку потребителями высшего образования (да и спонсорами тоже) являются студенты, то перед ними, в свою очередь, возникает дилемма: взяться за изучение этих дисциплин на совесть или забить на них, поскольку даже государство подумывает об изъятии их из учебных программ. Рассмотрим плюсы и минусы каждого из этих выборов.

1. Учить базовые предметы на совесть.

Плюсы: развиваются интеллект и логическое мышление; совершенствуются способности, связанные с постижением других наук; формируются навыки, умения и упорство, необходимые для учебы и работы за границей. Выпускник имеет высокие шансы получить работу по системе отбора А или В.

Минусы: значительные временные и денежные (в случае обращения к помощи репетиторов) затраты, возможное моральное разочарование, поскольку вложенный труд слабо отражается на формальных показателях в учебе (забившие получают почти такие же оценки или в худшем случае, истязая требовательных преподавателей многократными пересдачами, успешно завершают свою учебу с тем же дипломом, что и незабившие), да и на белорусском рынке труда царит невостребованность интеллектуально развитых специалистов.

2. Забить на математику без зазрения совести.

Плюсы: высвобождается время для «эффективного» общения в соцсетях, а сэкономленные деньги - на покупку пачки сигарет или бутылки пива; моральное превосходство над незабившими, поскольку наплевательское отношение к учебе не препятствует получению диплома.

Минусы: интеллектуальная ограниченность, частичная профнепригодность, несоответствие полученного диплома потенциалу его носителя. При устройстве на работу остается надеяться только на систему отбора С (читай ниже).

А теперь ознакомимся, как современные наниматели проводят селекцию молодых специалистов с высшим образованием.

Система А. Отбор проводится в несколько этапов в виде многоступенчатого интервью (иногда количество ступенек доходит до пяти). Причем лишь на начальном этапе в заочном резюме требуется предоставить данные об образовательном цензе и перечислить полученные дипломы и степени. На последующих этапах проверяются профессиональная компетентность и квалификационные навыки, деловые и личные качества, практический опыт и умение логически мыслить. Такой метод отбора кадров практикуется во многих развитых западных странах.

Система В. При приеме на работу учитывается высокий рейтинг и мировой престиж учебного заведения, в котором претендент на работу получил диплом или степень. Например, наличие диплома Московского физико-технического института гарантирует работу практически в любой фирме (учреждении) со стартовой зарплатой, окупающей все затраты на репетиторов при подготовке в этот вуз (а они в Москве доходят до 150 долларов за 45 минут). И это не случайно: отбор в МФТИ и последующая учеба, соответствующая высшим стандартам качественного образования, гарантируют на выходе специалиста с высоким IQ и безупречными профессиональными знаниями и навыками.

Система С. Для работодателя не важно, какой вуз окончил претендент и какие знания и навыки он там приобрел. Считается, что его «доводка» будет проведена на рабочем месте, а главное - его согласие работать за символическую стартовую зарплату. В лучшем случае в некой частной фирме претендента попросят написать несколько предложений для проверки грамотности (вероятность того, что число ошибок при этом превзойдет число слов в предложениях, велика) или спросят, чему равно 11 в квадрате (вероятность услышать в ответ 22 также весьма высока). Такой подбор кадров, к сожалению, характерен для нашей страны.