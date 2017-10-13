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Cенат Чехии выступил с принципиальным заявлением по поводу слов Земана

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  • 13.10.2017, 14:26
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Парламент назвал выступление президента «легитимизацией российской агрессии против Украины».

Президент Чехии Милош Земан, заявивший об аннексии Крыма Россией как о "завершенном деле", должен уважать политику своей страны. Постановление об этом принял Сенат Чехии, пишет "Гордон".

Верхняя палата парламента (Сенат) Чехии приняла сегодня постановление, в котором назвала слова президента страны Милоша Земана об аннексии Крыма как о "завершенном деле" легитимизацией российской агрессии в Украине. Об этом говорится в стенограмме заседания, опубликованной на сайте Сената.

Из 47 сенаторов, присутствовавших в зале, "за" проголосовали 38. Не поддержали постановление три человека.

В документе, который поддержал Сенат Чехии, говорится, что президент должен уважать внешнюю политику страны.

Предложение признать, что Земан нанес своими заявлениями ущерб интересам Чехии, сенаторы не поддержали.


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