Юнкер против начала второго этапа переговоров по Brexit 13.10.2017, 14:54

Жан-Клод Юнкер

Фото: AP

Брюссель не готов вести дальнейшие переговоры прежде чем будет урегулирован финансовый вопрос.

На саммите ЕС 19-20 октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не будет выступать с рекомендацией о начале второго этапа переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом он заявил в пятницу, 13 октября, в Люксембурге, сообщает «Немецкая волна».

По его словам, Лондон должен "оплатить счет" за Brexit, прежде чем Брюссель будет готов начать переговоры по дальнейшим деталям. "Пока мы не можем найти реального компромисса, что касается финансовых обязательств Великобритании", - указал Юнкер.

В свою очередь в офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщили, что Лондон сможет выступить с предложением по урегулированию финансовой проблемы, касающейся Brexit, после предстоящего саммита ЕС.

Британское правительство призывает уже сейчас начать параллельные переговоры о будущих отношениях с ЕС, в частности о заключении договора о свободной торговле. Брюссель настаивает на том, что сначала необходимо договориться о трех важных темах - выполнении Лондоном финансовых обязательств перед ЕС, решении проблемы границы между Ирландией и Северной Ирландией, а также гарантиях гражданам остальных стран Евросоюза, проживающих в Великобритании.

По подсчетам Брюсселя, Лондон должен заплатить от 60 до 100 миллиардов евро за Brexit. В свою очередь британское правительство, согласно сообщениям СМИ, исходит из гораздо меньшей суммы - около 20 миллиардов евро. С официальным предложением в этой связи Лондон до сих пор не выступил.

12 октября без конкретных результатов завершился пятый раунд переговоров по Brexit. Участники сообщили, что переговоры зашли в тупик. Его итоги будут рассмотрены на саммите ЕС 19-20 октября. Если страны ЕС признают, что на первом этапе были урегулированы все необходимые пункты, будет решено перейти ко второму этапу переговоров, на котором речь пойдет о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией.