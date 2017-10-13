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Лучшим рестораном в мире признали заведение в британском селе

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  • 13.10.2017, 15:12
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Шеф-повар открыл ресторан вместе с братом.

Ресторан The Black Swan, который находится в британском селе Олдстид графства Норт-Йоркшир, признан лучшим по версии Trip Advisor Travelers' Choice 2017, передает Mirror.

Известно, что шеф-повар ресторана - самый молодой в Британии, который получил звезду Мишлен.

Теперь The Black Swan – первое в стране заведение, возглавившее рейтинг TripAdvisor Travelers' Choice.

Шеф-повар Томми Бэнкс вместе с братом открыл ресторан, когда ему было 17 лет, а в 24 года он получил звезду Мишлен.

Второе место списка занял еще один британский ресторан – Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons (графство Оксфордшир), третье – Maison Lameloise (Шани, Франция).

Всего в список лучших вошли 25 заведений.

Ранее эксперты туристического сервиса TripAdvisor назвали лучший в мире ресторан 2016 года испанское заведение Martin Berasategui.


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