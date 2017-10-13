National Interest: США ударят по КНДР субмаринами 13.10.2017, 15:34

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Подводные лодки станут главным аргументом в конфликте Белого дома и Пхеньяна.

Соединенные Штаты готовы нанести уничтожающий удар по Северной Корее с помощью подводных лодок, пишет военный обозреватель Дэйв Маджумдар в издании National Interest (перевод - newsader.com), поясняя, что США продолжают поднимать ставку в своей конфронтации с Северной Кореей.

В то время как стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer совместно с ВВС Японии и Южной Кореи регулярно совершают пролеты близ границ КНДР с целью демонстрации силы, под водами Корейского полуострова за ситуацией следят невидимые глазу атомные подлодки, вооруженные крылатыми ракетами, пишет автор.

Присутствие этих судов обычно держится в секрете, однако недавно американские власти объявили о том, что в регионе курсирует атомная субмарина ВМС США USS Tucson (SSN-770), отмечает он. В связи с этим Министерство национальной обороны Республики Корея объявило о том, что 7 октября она посетила южнокорейский порт Чинхэ и вновь вышла в море 11 октября.

"Корейско-американские отношения очень важны, и наш визит в Чинхэ дает нам возможность укрепить взаимовыгодные связи между США и Республикой Корея, — сказал по этому поводу командир субмарины Чад Хардт. — Мы с моей командой с нетерпением ожидаем встречи с изумительной культурой этого великого корейского города".

Визит подлодки Tucson в южнокорейский порт является сигналом для каждой из сторон конфликта. С одной стороны, Пхеньян должен понять, что его наблюдению доступны далеко не все боеготовые американские войска в регионе, и что США обладают потенциалом несения внезапного, быстрого, массированного удара с больших расстояний, которые не достижимы для КНДР с точки зрения контратаки. В то же время это явное послание Сеулу о том, что США не бросят союзников в условиях обострения ситуации, говорится в материале NI.

Подлодка Tucson, спущенная на воду в 1994 году, признана "рабочей лошадкой" американского подводного флота. Вооружение этой АПЛ состоит из четырех торпедных аппаратов и 12 ракет Tomahawk вертикального запуска. Длина АПЛ составляет 110 м, ширина 10 м, максимальная скорость — 20 узлов. Экипаж состоит из 12 офицеров и 98 матросов.

Главным преимуществом американских подлодок перед многими другими судами в ВМС США является тот факт, что они обладают высоким уровнем скрытности. Это не позволяет противнику заранее предугадать, откуда будет нанесен удар. Такое свойство субмарин призвано убедить режим Ким Чен Ына поумерить пыл в его яростном противостоянии с Вашингтоном, подчеркивает Маджумдар.