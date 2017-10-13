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«Прессбол»: Максим Володько может перейти в клуб серии «А»

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  • 13.10.2017, 15:37
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Максим Володько

Полузащитник БАТЭ может пополнить ряды команды из Италии.

Один из клубов серии «А» проявляет интерес к защитнику БАТЭ и сборной Беларуси Максиму Володько, сообщает «Прессбол».

Итальянцы обратили внимание на белоруса после ярких матчей со сборными Голландии и Франции. Переход может состояться уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Володько провел 21 матч в чемпионате Беларуси, забил 1 мяч, отдал 6 результативных передач. В Лиге чемпионов и Лиге Европы сыграл в 8-и играх, забил 1 мяч.


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