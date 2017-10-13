Сергей Наумчик: Всего хватало в нашей армии, но такого, как в Печах, не было 11 13.10.2017, 15:47

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Сергей Наумчик

За Печами уже не первое десятилетие тянется дурная слава.

Об этом написал в «Фейсбуке» бывший депутат Верховного Совета Беларуси Сергей Наумчик:

- Армия действительно не может без трудностей. Но нагрузки и «дедовщина» - разные вещи.

Чем могу гордиться - что еще через несколько лет после увольнения с армии (я служил офицером) - получал в праздники поздравления от «своих» солдат. Я был «белой вороной» среди офицеров (так как пошел в армию против своей воли, «двугодником») и видел в солдате человека ничуть не хуже офицера. Такой я был не один, но подобного отношения не понтмало большинства офицеров, которые окончили военные училища и в первые годы сами познали «дедовщину» («Нас и не так сношали, живы остались»).

За хорошее отношение к солдатам командир ставил меня перед, так сказать, экзистенциальным выбором. Скажем, ты бежишь с солдатами кросс 5 км по песку на полигоне в Дретуни, командир части едет на «газике» и кричит: «Лейтенант Наумчик, помогите рядовому Заурбекову не испоганить выполнение норматива» (Заурбеков отстал от взвода). У тебя два варианта: дать Заурбекову «поджопник» - либо взять у него автомат (4 кг) и противогаз в дополнение к своим, чтобы ему было легче бежать. Вот как перед Богом - брал автомат.

Командир смеется и едет на несколько метров впереди, перед нами, и песок из-под колес забивается в нос, во рту - ощущение крови, кажется, что вот-вот начнешь отхаркиваться легкими. Впрочем, подобное - и в американской армии (меня хотя бы не заставляли «50 раз упал - отжался», а там это норма).

И все же, физические и психологические нагрузки - в армии неизбежны. Я не могу ничего сказать против того, что на полигоне Капустин Яр нас заставляли 48 часов не спать перед пуском ракеты при минус 40 - ты должен научиться проводить определенные операции в ситуации полной исчерпанности сил.

Но нагрузки и издевательства - разные вещи.

В солдатском окружении «дедовщина» была в различных формах психологических издевательств или принуждения (чистить туалет зубной щеткой). Всего хватало в той нашей армии - но такого, чтобы требовали деньги за каждый день без избиений, или вообще, чтобы избивали - вот этого в нашей дивизии (а это не одна тысяча военнослужащих) - не было точно. Ну, а про Печи и тогда ходила дурная слава, эту часть называли «Фабрикой уродов» (что, конечно, не совсем справедливо, так как разные ребята там служили). По-видимому, если такое тянется уже не первое десятилетие - проще эту часть расформировать.

Напомним, 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден 3 октября повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Кстати, это вторая трагедия за год в Печах — 31 марта в петле нашли еще одного парня — Артема Бастюка. Как стало известно сегодня, следственный комитет прекратил уголовное дело, начатое по факту смерти Бастюка.

Гомельские правозащитники создали петицию на сайте zvarot.by с требованием тщательного расследования гибели Александра Коржичи и за отставку министра обороны Андрея Равкова.