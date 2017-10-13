Бывший топ-менеджер Беларусбанка получил семь с половиной лет 13.10.2017, 15:59

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Анатолий Боговик находится под стражей со 2 августа 2016 года.

Бывший исполнительный директор Беларусбанка Анатолий Боговик приговорен к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в 500 базовых величин (11,5 тысяч рублей). Такой вердикт 13 октября был оглашен в суде Московского района Минска. Топ-менеджер обвинялся в получении взяток и превышении власти или служебных полномочий, пишет tut.by .

Прокурор запрашивал для Боговика 8 лет лишения свободы. По приговору суда первой инстанции ближайшие семь с половиной лет банкир проведет за решеткой в колонии. Кроме того, у бывшего топ-менеджера Беларусбанка будет конфисковано некоторое имущество.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Анатолий Боговик находится под стражей со 2 августа 2016 года.

Как следовало из обвинения, Боговик, являясь руководителем расчетного центра банковских пластиковых карт и председателем конкурсной комиссии по закупке товаров, работ, услуг Беларусбанка, принял от занимавшего на тот момент должность гендиректора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева денежные средства на общую сумму более 94 тыс. долларов путем поэтапного перечисления. При этом он обещал Зубареву содействие в победе Банковского процессингового центра в конкурсе на закупку банкоматов для нужд Беларусбанка.

Бывший руководитель Банковского процессингового центра Геннадий Зубарев проходит по делу в качестве свидетеля. В отношении него также возбуждено уголовное дело, но выделено в отдельное производство.

В первый день процесса, который начался 8 сентября, Боговик полностью признал свою вину. Однако в ходе судебного следствия изменил свою позицию, признав вину лишь частично. Адвокаты Боговика просили для своего подзащитного минимального наказания, пишет «Белгазета». Они считают, что это Зубарев склонил Боговика «к совершению неправомерных действий». Длительное время Боговик находился в подчинении у Зубарева, «сыграл существенную роль в становлении Боговика как профессионала, у него не нашлось силы воли, внутреннего противодействия, чтобы отклонить предложение Зубарева о материальном вознаграждении».

В своем последнем слове Анатолий Боговик раскаялся и просил суд проявить снисхождение. «В то же время я хотел бы быть полезным своими профессиональными знаниями и опытом. Кроме того, в зале находится человек, которого я обещал сделать счастливым…», — сказал 45-летний бывший топ-менежер Беларусбанка. В зале суда находились его родители и жена.