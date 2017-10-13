Эксперты назвали самые безопасные города мира в 2017 году 1 13.10.2017, 16:06

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Для составления рейтинга, аналитики изучили ряд факторов.

Аналитики британского журнала The Economist назвали самые безопасные города мира в рамках исследования (перевод — nv.ua) The Safe Cities Index 2017.

Для составления рейтинга, эксперты исследовали крупные города по таким критериям, как личная безопасность жителей, цифровая безопасность, уровень медицинских услуг и безопасность инфраструктуры. В результате, были названы 60 самых безопасных городов в этом году, где первое место заняла столица Японии – Токио. На втором месте разместился Сингапур, а на третьем – Осака. Белорусских городов в рейтинге нет.

Топ-10 самых безопасных городов мира

1. Токио, Япония

2. Сингапур

3. Осака, Япония

4. Торонто, Канада

5. Мельбурн, Канада

6. Амстердам, Нидерланды

7. Сидней, Австралия

8. Стокгольм, Швеция

9. Гонконг, КНР

10. Цюрих, Швейцария