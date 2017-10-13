В Украине запретили заправлять самолеты белорусским топливом 13.10.2017, 16:19

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У топлива «Нафтана» отсутствуют необходимые документы.

Государственная авиационная служба Украины запретила заправлять самолеты авиационным топливом марки JET A-1 производства белорусского предприятия «Нафтан» (Новополоцкий НПЗ).

«Мы направили такую телеграмму руководителям аэропортов еще 4 октября. Но сама телеграмма не имеет определенного срока действия», - сказала «Радыё Свабода» пресс-секретарь Государственной авиаслужбы Украины Ирина Кустовская.

Как стало известно, такие ограничения рекомендуются руководителям украинских аэропортов в связи с отсутствием документов, подтверждающих соответствие данного топлива требованиям технических условий и согласования его применения с разработчиками авиационной техники.

В то же время в Киевском международном аэропорту «Борисполь», который использует белорусское топливо, отказались комментировать рекомендацию Государственной авиаслужбы, а также сообщить, перестали ли заправлять самолеты белорусским топливом.

Беларусь в конце прошлого года возобновила поставки в Украину авиатоплива, которые были прекращены в декабре 2015 году в связи с изменениями в национальном законодательстве классификации соответствующего вида топлива. По этой причине почти в 10 раз увеличился размер акциза, который должны были выплачивать поставщики белорусских нефтепродуктов. А это, в свою очередь, привело к неконкурентноспособности белорусского топлива на украинском рынке.

В 2015 году Беларусь поставила на украинский рынок 96,2 тысячи тонн реактивного топлива, в 2016 - только 1,1 тысячи, а за восемь месяцев 2017 года - 10,6 тысячи тонн при общем объеме рынка Украины 323,1 тысячи тонн. Доля белорусского авиатоплива на украинском рынке достигает 5,2 процента.