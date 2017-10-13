Лукашенко уволил все руководство ОАЦ 18 13.10.2017, 16:25

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Сергей Шпегун (слева) и глава КГБ Валерий Вакульчик

У диктатора прошло совещание с представителями силового блока.

Лукашенко принял решение отстранить от должности все руководство Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) до конца расследования громких дел, которые были переданы диктатору, сообщает nn.by.

«Сегодня я хотел бы поговорить и обсудить в этом составе проблемы отдельных правонарушений в нашей стране. В том числе и на самом высоком уровне, в том числе связанных с коррупционными проявлениями. Я просто обещал в свое время, что в таком составе мы встретимся, чтобы не было разного рода кривотолков и измышлений. И, еще раз подчеркиваю, прежде чем принимать решение, я готов выслушать позицию, если нужно, каждого», — сказал Лукашенко, открывая совещание.

В связи с претензией к их работе со стороны комиссии, созданной по поручению белорусского правителя, которая изучала деятельность ОАЦ, Лукашенко принято решение об отстранении от занимаемых должностей всех руководителей Оперативно-аналитического центра до окончания расследования фактов, представленных ему.

Начальник Оперативно-аналитического центра — Сергей Шпегун, его заместители — Геннадий Белков и Константин Шульган.

Сергей Шпегун возглавлял Оперативно-аналитический центр с октября 2011 года. Это самый закрытый силовик в стране, нигде нет даже его биографических сведений.