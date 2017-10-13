Лучший футболист мира стал президентом 13.10.2017, 16:28

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Джордж Веа

Лучший футболист мира 1995 года Джордж Веа избран президентом Либерии.

51-летний спортсмен выиграл выборы в первом же туре, набрав более 50% голосов.

Сенатор от «Партии единства» Джордж Веа, выдвинутый на выборы Коалицией за демократические перемены, сменит на посту главы государства лауреата Нобелевской премии мира-2011 78-летнюю Эллен Джонсон-Серлиф.

В настоящий момент Либерия занимает третье место с конца в рейтинге самых бедных стран на планете. Уровень безработицы здесь тоже один из самых высоких – 85%. В стране проживает 4,294 млн. человек.

Либерия является президентской республикой. Государственная структура предусматривает должность вице-президента. При Веа им станет Джуэл Говард-Тейлор – бывшая жена экс-президента Либерии Чарльза Тейлора (правил страной в 1997-2003 годах, сейчас отбывает 50-летний тюремный срок в Сьерра-Леоне за участие в местной гражданской войне).

51-летний Веа считался яркой звездой футбола в 1990-х годах и настоящей живой легендой Африки (лучшим игроком этого континента его признавали в 1989, 1994 и 1995 годах). В 1995 году либерийца признали игроком года и в Европе, и в мире. В Европе Веа играл за «Монако», ПСЖ, «Милан» и «Челси».