ИП: Будем бороться всеми доступными способами! 13.10.2017, 16:39

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Фото: «Радыё Свабода»

Министерство по налогам и сборам ведет диалог с кем угодно, только не с индивидуаьными предпринимателями.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал руководитель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко:

«Министерство по налогам и сборам ведет диалог с кем угодно, только не с индивидуаьными предпринимателями. Не верите, посмотрите на их официальный ответ и назовите организацию, которая отстаивает права и интересы ИП, как это делает РОО "Перспектива".

Кстати, может те организации, кто в диалоге, хоть один проект закона показали для ИП Беларуси? Может, поставили людей в известность? Или проинформировали СМИ?

Противно стало читать подобные отписки чиновников, которыми движет элементарная некомпетентность и страх ответственности перед простыми людьми и их прямыми вопросами!

Иначе это ничем не объяснишь, так называемая позиция по отношению к ИП, как к людям второго или третьего сорта.

Хочу напомнить, что благодаря Указу 222 страна потеряла 19 млн долларов поступлений от ИП за период с 2015 по 2016 год. Потеряно тысячи рабочих мест. На очереди тысячи ИП на закрытие.

У меня прямой вопрос к авторам отписки: ответить не хотите за данные потери или только и можете предлагать депозиты от тюрьмы для предпринимателей?

Госпожа Светлана Шевченко, нынешние переговорщики, которых вы указали в отписке, никогда не стояли у стен Правительства, ИП это делали не один раз. Может, хватит наступать на одни и те же грабли, преодолеть своё ведомственное эго и надменность и спуститься на землю к простым людям и услышать их?

Неужели тяжело это сделать для некоторых чиновников, окопавшихся в своих кабинетах и возведя оборону от своего же народа?

Не хотите видеть у себя Шумченко - не вопрос, но приглашайте простых ИП, советы рынков или торговых центров. Не доводите людей до крайности! Меня можно игнорировать, сажать в тюрьму, как это периодически делается, однако это не решит ничего, чтобы могло изменить отношение народа к чиновникам МНС. Просто демонстрируется свой уровень и лицо на всю республику, наплевательского отношения к проблемам ИП розничной торговли, и не только. По-другому это не оценишь!

А бороться мы будем и дальше, в том числе и с подобными чиновниками, ибо страна нам ближе и дороже, чем им!»