За ночь на памятник Тадеушу Костюшко в Беларуси собрали четверть нужной суммы 13.10.2017, 16:49

ТАДЕУШ КОСТЮШК

Всего необходимо собрать 11 тысяч рублей.

Вечером 12 октября журналист Глеб Лободенко на платформе «Талака» начал сбор средств на памятник национальному герою Беларуси, Польши и США Тадеушу Костюшко, пишет nn.by.

Буквально за ночь удалось собрать 3 тысячи рублей из необходимых 11 тысяч.

Памятник планируют установить в Меречовщине (Ивацевичский район), где родился Костюшко. Местный музей горячо поддержал эту затею.

В Беларуси до сих пор нет ни одного памятника Костюшко, хотя есть два бюста. Один стоит на территории американского посольства в Минске. Второй - в деревне Малые Сехновичи, где жили Костюшко. Есть также памятный валун в Меречовщине.