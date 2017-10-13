За ночь на памятник Тадеушу Костюшко в Беларуси собрали четверть нужной суммы
- 13.10.2017, 16:49
Всего необходимо собрать 11 тысяч рублей.
Вечером 12 октября журналист Глеб Лободенко на платформе «Талака» начал сбор средств на памятник национальному герою Беларуси, Польши и США Тадеушу Костюшко, пишет nn.by.
Буквально за ночь удалось собрать 3 тысячи рублей из необходимых 11 тысяч.
Памятник планируют установить в Меречовщине (Ивацевичский район), где родился Костюшко. Местный музей горячо поддержал эту затею.
В Беларуси до сих пор нет ни одного памятника Костюшко, хотя есть два бюста. Один стоит на территории американского посольства в Минске. Второй - в деревне Малые Сехновичи, где жили Костюшко. Есть также памятный валун в Меречовщине.