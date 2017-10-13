Турецкие парикмахеры ввели запрет на «американские стрижки» 13.10.2017, 17:12

Парикмахеры решили стричься «по-турецки».

После того как Соединенные Штаты приостановили выдачу неиммиграционных виз гражданам Турции, парикмахеры из курортного города Самсун ввели запрет на мужскую стрижку, известную под названием «американец».

Забит Пилан, глава парикмахерского сообщества города, говорит, что таким образом патриоты решили поддержать президента Турции Реджепа Эрдогана, передает CNN Türk (перевод — newsru.com).

«Политика, которую США ведут в отношении нашей страны, совершенно ошибочна. Наш президент правильно делает, что симметрично отвечает на меры, принятые против Турции. То, что американские чиновники прекратили выдавать визы гражданам Турции, неприемлемо», - заявил он.

«Мы, как парикмахеры, запретили «американские стрижки», чтобы поддержать нашего президента и страну. Ни одна парикмахерская в Самсуне не будет делать стрижки по-американски. Мы будем стричь волосы в стилях, подходящих для нашей культуры. С этого момента мы будем стричься по-турецки», - сказал Пилан.

По данным СМИ, во многих парикмахерских Самсуна появились объявления: Здесь не делают американские стрижки».

В начале октября в Стамбуле был арестован сотрудник американского генконсульства, гражданин Турции Метин Топуз. Ему предъявлены обвинения в шпионаже и причастности к попытке конституционного переворота в Турции.

В ответ на задержание Топуза Вашингтон прекратил выдачу турецким гражданам неиммиграционных виз. В Турции эту меру назвали несправедливой и, в свою очередь, приостановили выдачу виз американцам.