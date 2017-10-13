Леонид Заико: Декрет об «откупных» - абсолютный абсурд 13.10.2017, 17:25

Леонид Заико

Ситуация с бизнесом в Беларуси является результатом неправильного выбора властями пути развития.

Руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико в интервью «Радыё Рацыя» прокомментировал возможное введение декрета «Об обеспечительном депозите», согласно которому бизнесменам предлагают предварительно внести на спецсчет 50 тысяч рублей, чтобы в будущем не попасть в СИЗО.

- Не знаю, насколько серьезно можно говорить про такого рода инициативы, так как они абсолютно абсурдны. Лучше обсуждать не возможные посадки бизнесменов за решетку, а создание хорошего бизнес-климата в Беларуси, - заявил Леонид Заико.

- Что сегодня прежде всего надо бизнесу?

- В первую очередь надо отдать бизнесу все арендуемые площади. Во-вторых, в каждом регионе дать бизнесменам бесплатно по 10 гектаров земли в бессрочное пользование. И третье - вообще ничего не надо говорить про бизнес полтора года. Даже не вспоминать о нем ни на низшем уровне, ни на высшем. Как говорится, деньги любят тишину. А вообще, ситуация сложная.

Как говорил Наполеон не хотите кормить свою армию - будете кормить чужую. А мы сегодня практически кормим иностранный бизнес: российский, литовский... У нас же почти все торговые сети захвачены иностранцами, мы арабам и китайцам землю раздаем. Это преступление перед белорусским бизнесом, который, мягко говоря, стал жертвой неправильного выбора пути развития. Если это инициатива чиновников, то их надо наказывать по полной программе.