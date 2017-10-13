«Хотел идти в ЖЭС с топором» 1 13.10.2017, 18:09

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Жильцы сталинки в центре Минска две недели живут почти без воды.

«Жизнь в последние две недели стала просто невыносима, — написала на своей страничке в фейсбуке дизайнер Наталья Поткина. — Живу на улице Красноармейская, 16. Те, кто тут часто бывает, в курсе, что в течение нескольких лет на неделю-месяц перекрывают дорогу, чтобы очередной раз отремонтировать канализацию и водопровод. Летом был капитальный ремонт теплосетей. Недели три назад трубы засыпали, а мы обрадовались, что наконец-то все закончилось. Но две недели назад вода опять пропала. И если появляется, то напор такой слабый, что из крана льется тонкая ниточка воды — стакан набирается несколько минут. Молю о поддержке! Нам нужна вода!»

Возле дома на Красноармейской, 16, где у жильцов две недели нет воды, мы обнаружили цистерну с водой, пишет tut.by.

От нее к подъезду с полными ведрами шел мужчина. Вид у него был далеко не радостный. Впрочем, если прикинуть, сколько раз придется еще спуститься вниз за водой, понять его настроение можно.

— Хорошо, что воду сегодня привезли, а то собирался в ЖЭС идти с топором, — образно выразился местный житель. — Нет уже сил терпеть все это, честное слово.

Наталья Поткина стояла рядом, ждала работников «Минскводоканала», которые выехали на место.

— В этом доме живу всего два с половиной года. Соседи у нас просто замечательные люди — над нами живет врач, которая приняла на свет много деток. Сейчас вот на пенсии. В подъезде есть бабушка, которой уже 103 года. Ладно мы, молодые, но как ей в таком возрасте жить без воды?

Впрочем, у самой Натальи, как и у любой хозяйки, без воды не жизнь, а мучения. Гора посуды в мойке, в ванной снова «полетел» кран.

— Если вода и есть в кране, то идет тонкой струйкой — ни помыться, ни постирать. Семья — четыре человека. В будни, когда днем большая часть жильцов на работе, напор воды увеличивается, но если запустить стиральную машину — она виснет, ей напора не хватает. Вечером или вообще нет воды (ни холодной, ни горячей), или слабый напор. Из-за плохого качества воды, которая часто идет с песком, испортилась сантехника. Вот жду мастера. И так живем последние две недели. Честно говоря, не представляю, как справляются мои соседки-бабули, у которых нет ни сил, ни здоровья.

Наталья рассказала, что все это время они с мужем пытались выяснить, в чем причина отсутствия воды.

— В ЖЭСе заявку не приняли и отправили разбираться с «Водоканалом». Но и там сначала заявку не приняли. Муж звонками добился того, что смог узнать причину, почему не идет вода. Ему рассказали, что когда проводили капитальный ремонт, упала какая-то задвижка, которая перекрыла нам всю воду. Но так как все уже закопали, то как быть дальше, никто не знает и ничем помочь не могут. В среду уже положили на всю дорогу асфальт…

В четверг, по словам Натальи Поткиной, впервые за две недели жильцам привезли цистерну с водой.

— И это все только после звонков на горячую линию 115, в «Водоканал» и ЖЭС. Но до сих пор никто не ответил на наш вопрос о том, когда же появится вода? Сколько людям еще нужно терпеть?

Официально

— Перекладка теплосетей — не зона ответственности «Минскводоканала». Первая заявка по поводу слабого давления воды поступила от ЖЭСа на сетевой район № 2 вечером четверга 5 октября. С 6 по 8 октября, совместно с ЖЭСом, было проведено первичное обследование сетей. Причину слабого давления в этом доме выяснить не удалось.

9-10 октября обследование близлежащих сетей продолжалось. 11 октября во время проведения работ, в 20.30 поступило повторное заявление в центральную диспетчерскую «Минскводоканала» с жалобой на низкое давление воды. Если бы речь в заявке шла об отсутствии воды — людям бы сразу же привезли цистерну с питьевой водой. Это стандартная практика, — прокомментировал ситуацию Андрей Маевский, исполняющий обязанности начальника производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал». — 12 октября провели ряд технических мероприятий по гидропневматической промывке сетей к дому по Красноармейской, 16. Данные мероприятия желаемого результата не дали. Сегодня, 13 октября, будут проведены работы по восстановлению холодного водоснабжения. Вечером у людей будет вода.