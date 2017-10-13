«Райффайзенбанк» прекратил работу по всей России 13.10.2017, 18:44

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В банк поступило сообщение о бомбе.

Все офисы и колл-центр "Райффайзенбанка" приостановили работу из-за анонимного сообщения о бомбе, об этом сообщается на официальной странице банка в Facebook.

"К нам поступил сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве без указания конкретной локации. Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр", - указано в сообщении.

Аналогичная информация размещена на главной странице сайта банка.

В банке рассчитывают завершить проверку всех зданий в кратчайшие сроки. В комментариях под сообщением сотрудники банка указали, что речь идет не только об отделениях по всей России.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в столичном отделении "Райффайзенбанка" в торговом центре "Золотой Вавилон" на проспекте Мира в Москве найден бесхозный предмет. Сейчас его проверяют полиция, скоро должны приехать кинологи с собаками. Из отделения эвакуированы 72 человека.

Согласно данным на сайте "Райффайзенбанка", его отделения находятся в более 50 городах. В Москве работает 88 отделений.

Волна ложных звонков о "минировании" идет по России с 10 сентября. В анонимных сообщениях заявлялось о заложенных бомбах в зданиях школ, вокзалов, торговых центров, ресторанов и других, включая правительственные учреждения. По данным на 21 сентября, только за 12 дней в Москве проводились массовые эвакуации 168 раз, в Перми - 78 раз, в Омске - 56 раз, Санкт-Петербурге - 32 раза, Архангельске - 23 раза, Владивостоке - 22 раза: эти города стали лидерами по количеству звонков о минировании. Пик активности преступников пришелся на 12-е и 13 сентября - 212 и 196 эвакуаций в 10 и 13 городах соответственно.

В Москве 6 октября за полтора часа в экстренные службы поступило более 50 звонков об угрозах взрыва. В тот день сообщалось о "минировании" трех вокзалов, трех аэропортов и более сотни других объектов включая отель, школы, детские сады, районные управы, общежития.

По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.