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Сегодня ночью в Беларуси могут не работать банковские карточки

  • 13.10.2017, 19:16

Перебои в работе банковских карт могут возникнуть ночью 14 октября с 02:00 до 06:00.

Ночью 14 сентября в Беларуси могут возникнуть перерывы в обслуживании банковских карточек. Об этом сообщается на сайте Банковского процессингового центра.

С 2:00 до 6:00 14 сентября будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе Банковского процессингового центра. Поэтому в этот промежуток времени могут не работать банковские карточки.

Это касается организаций торговли и сервиса, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.


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