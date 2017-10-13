В Москве пикетировали посольство Беларуси 5 13.10.2017, 19:25

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Историки провели пикеты в Москве в знак солидарности с преподавателем Петром Рябовым.

В Москве напротив посольства Беларуси в пятницу, 13 октября, проходит серия одиночных пикетов в поддержку осужденного в Барановичах российского преподавателя Петра Рябова, рассказал РБК организатор акции профессор Института всеобщей истории РАН Вадим Дамье.

Фото: предоставлено РБК

«Мы проводим семь пикетов, в руках плакаты типа «Лекция по истории не преступление» и «С каких пор философия запрещена», — рассказал Дамье. По его словам, полиция никого из пикетчиков не задерживает.

Фото: предоставлено РБК

Доцент кафедры философии Московского педагогического университета Петр Рябов, который приехал в Гродно и Барановичи, чтобы прочитать лекции по анархизму и политической философии, был задержан белорусской милицией. 11 октября суд Барановичского района и города Барановичи арестовал Рябова по ст. 17.1 КоАП Беларуси (мелкое хулиганство) и приговорил к шести суткам в изоляторе временного содержания города Барановичи. После объявления приговора Рябов объявил сухую голодовку.

Как рассказал организатор лекций Рябова в Беларуси (пожелал сохранить анонимность), преподавателя обвинили в том, что он нецензурно выражался в публичном месте.

Фото: предоставлено РБК

Петр Рябов — кандидат философских наук, доцент кафедры философии Московского педагогического государственного университета им. В.И.Ленина, читает лекции об анархизме в образовательном центре «Архэ». Он исследует историю и философию анархизма. Также Рябов написал книги «Краткий очерк истории анархизма в XIX–XX веках», «История русского народа и российского государства» и «Культура Эллады».