10 самых богатых людей мира 3 13.10.2017, 19:40

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Билл Гейтс

Компания Bloomberg обновила рейтинг богачей.

Компания Bloomberg обновила рейтинг 500 самых богатых людей в мире. Strana.ua рассказывает, кто составил первую десятку в рейтинге.

1. Билл Гейтс

Состояние самого богатого человека в мире оценивается в 87,5 млрд долларов. Сооснователь компании Microsoft уже много лет регулярно занимает первую строчку в списках богачей. Гейтс стал одним из основателей Microsoft, крупнейшего производителя программного обеспечения в мире, в 1975 году. Он владеет около 1% от компании Redmond, расположенной в Вашингтоне. Остальная часть его состояния управляется через тесный Cascade Investment, который контролирует доли в десятках публично торгуемых компаний, включая Канадскую национальную железную дорогу, Deere и Ecolab. Также он является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, генеральным директором Cascade investment.

2. Джефф Безос

Состояние сооснователя компании Amazon оценивается в 85,8 млрд долларов. Безос также является и крупнейшим акционером самого большого в мире интернет-магазина. Компания, расположенная в Сиэттле, управляет розничными сайтами Zappos и Audible, выступает в качестве платформы для сторонних поставщиков и предоставляет услуги облачных вычислений. В 2016 году Amazon заработал на продажах 136 миллиардов долларов.

3. Уоррен Баффет

Американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов располагает состоянием в размере 80,1 млрд долларов. Баффет является председателем и крупнейшим акционером Berkshire Hathaway, инвестиционной компании в Омахе, штат Небраска. Компании принадлежит Geico, Clayton Homes и MidAmerican Energy, а также доли в Coca-Cola, American Express и Wells Fargo. Средняя доходность Berkshire составляет 20,8 процента.

4. Амансио Ортега

Испанский предприниматель владеет состоянием в 79,6 млрд долларов. Ему принадлежит 59 процентов компании Inditex, крупнейшего в мире розничного продавца одежды. Компания Arteixo, базирующаяся в Испании, является влдельцем Zara и восьми других розничных брендов, управляет более 7 000 магазинов и имеет доход в 23,3 миллиарда евро (25,7 миллиарда долларов США) в год до января 2017 года. Ортега владеет премиальными офисными и торговыми объектами по всему миру.

5. Марк Цукерберг

Состояние основателя и главного исполнительного директора самой популярной на сегодня социальной сети Facebook составляет 73,2 млрд долларов. На сайте насчитывается около 2 миллиардов пользователей в месяц. В 2016 году Цукерберг получил доход в размере 28 миллиардов долларов.

6. Карлос Слим

Мексиканский бизнесмен с 2010 по 2013 год являлся самым богатым человеком в мире, обогнав Билла Гейтса. Сейчас его состояние - 63 млрд долларов. Слим контролирует America Movil, крупнейшего оператора сотовой связи в Латинской Америке. У него есть доли в сфере банковского дела и добычи полезных ископаемых, а также в публично торгуемых компаниях, в том числе Филип Моррис, New York Times и Caixabank. Через семейный бизнес Grupo Carso он также имеет интересы в строительной индустрии Мексики.

7. Бернар Арно

Французский бизнесмен является председателем LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, крупнейшего в мире производителя предметов роскоши. Он контролирует примерно половину LVMH, которая в 2016 году получила доход в размере 37,6 млрд. евро (41,6 млрд долларов США) и продавала продукты, включая кожаные изделия Louis Vuitton, часы TAG Heuer и шампанское Dom Perignon.

8. Ларри Эллисон

Эллисон является основателем и крупнейшим акционером Oracle, компании баз данных, которая получила доход в размере 38 миллиардов долларов с начала года до 31 мая 2017. Ему принадлежит около четверти компании Redwood City, штат Калифорния, а также команда по парусному спорту, теннисный турнир Indian Wells и недвижимость, в том числе остров Ланай на Гавайях. Его состояние на данный момент оценивается в 52,7 млрд долларов.

9. Ларри Пейдж

Разработчик и сооснователь поисковой системы Google (совместно с Сергеем Брином, 10-е место) владеет состоянием в размере 50 млрд долларов. является генеральным директором Alphabet, холдинговой компании Google. В 1998 году он основал компанию Mountain View, которая обрабатывает более 3,5 миллиардов запросов в день, и которая заработала 90,3 миллиарда долларов в 2016 году. Другие подразделения включают в себя исследовательский отдел Google X.

10. Сергей Брин

Состояние сооснователя крупнейшего в мире поисковика оценивается в 48,8 млрд долларов. Брин - президент Alphabet, холдинговой компании, которая владеет Google. Также является сооснователем компании Mountain View вместе с Ларри Пейджем.