Беларусь откажется от валюты в расчете таможенных сборов 4 13.10.2017, 20:01

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Ставки таможенных сборов с 1 января 2018 года установят в белорусских рублях.

Ставки таможенных сборов с 1 января 2018 года устанавливаются в белорусских рублях. Соответствующий указ №374 Лукашенко подписал 13 октября.

Данное решение направлено на дальнейшую дедолларизацию экономики, пояснили tut.by в пресс-службе диктатора.

В настоящее время в Беларуси подготовлен законопроект, который предусматривает отказ от использования валютных привязок в договорах. Финансовое выражение обязательств между резидентами предполагается оставить исключительно в белорусских рублях. Также планируется изменить подходы к формированию тарифов, сборов, ставок — они тоже будут выражаться только в белорусских рублях, без использования обменного курса для индексирования.

В Беларуси действовал ряд разрешений на использование иностранной валюты для отдельных субъектов и направлений деятельности, но сегодня новые разрешения не выдаются, а старые — не продлеваются, такой позиции придерживается Нацбанк, который является проводником политики дедолларизации экономики.