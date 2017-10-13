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Американская подлодка приблизилась к Северной Корее

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  • 13.10.2017, 20:12
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Подводная лодка USS Michigan
Фото: en.wikipedia.org

Американская атомная подводная лодка «Мичиган» зашла в южнокорейский порт Пусан.

Как сообщают южнокорейские СМИ, лодка оснащена 154 крылатыми ракетами «Томагавк» и способна наносить высокоточные ракетные удары по целям на всей территории КНДР, передает 24news.com.

«Мичиган» примет участие в совместных учениях кораблей ВМС США и Республики Корея. Тренировки пройдут 16 октября вблизи Корейского полуострова.

Ранее в акваторию Японского моря уже вошла ударная атомная подводная лодка ВМС США «Таксон».


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