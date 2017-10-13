Витебчане взбунтовались против чиновников 1 13.10.2017, 21:37

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Жители микрорайонов Билево и Тулово выступили против строительства мусоросортировочного завода.

Граждане направили коллективное обращение в облисполком, Витебский райисполком, а также в адрес управления капитального строительства. Главный аргумент: мусоросортировочный завод, который планируют построить на территории полигона в Огородниках, будет вредить здоровью людей.

Один из инициаторов коллективного обращения многодетная мать Ирина, рассказала "Витебской весне", что решение бороться за отмену проекта жители приняли сразу после общественного обсуждения проекта, которое прошло в начале октября. Тогда жители витебского микрорайона Билево и поселка Тулово так и не пришли к пониманию с представителями заказчика строительства (Управление капитального строительства города Витебска).

Не соответствует требованиям санитарных норм

Согласно предпроектной документации, мусоросортировочный завод будет построен на расстоянии 1,5 км от города на площадке у действующего полигона твердых коммунальных отходов. Предполагаемая производительность - 100 тыс. тонн мусора в год с выбиранием вторичных материальных ресурсов. Здесь планируется наладить переработку ПЭТ-бутылок и пластмассы, а также производство альтернативного топлива через прессование остальной массы. Начало строительства назначено на 2018 год. Завод планируют возвести за 25 месяцев.

В своем письме к властям витебчане утверждают, что даже само название завода не соответствует предполагаемой деятельности. Ведь предприятие, на котором (помимо сортировки) будет проводиться переработка, никак не может называться "муоросортирочочным".

Именно с этого, как полагают граждане, вытекает и неправильное определение в документации границ санитарно-защитной зоны, которая, согласно законодательству, должна составить 1000 метров.

"Стройте, но где-нибудь в другом месте!"

"Люди возмущены. Представьте себе, мой участок, где буду жить я и будут жить мои дети (а я многодетная мать), находится от полигона на расстоянии 800 метров. Люди в свое время добивались этих участков, долго стояли за ними в очереди, чтобы потом жить и дышать свежим воздухом. Таких людей много. В конце концов, здесь молодой район, у всех дети - подрастающее поколение. И вдруг власти решают строить этот завод под самым нашим носом!.."- возмущается Ирина.

Рассказывает, что во время общественного обсуждения проекта сотрудники "УКСу" постоянно ссылались на экономическую целесообразность такого размещения завода.

"Хорошо, далеко возить мусор вам невыгодно. А нам, значит, будет выгодно дышать вонью, а потом на лекарства деньги тратить? Мы с этой позиции подходим. Стройте, но где-нибудь в другом месте ", - говорит инициатор коллективного обращения.