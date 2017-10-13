Польша отразила третью кибератаку РФ
- 13.10.2017, 21:42
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Польские киберэксперты успешно справились с третьей попыткой хакерской атаки из России.
Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что киберэксперты успешно справились с третьей попыткой хакерской атаки из РФ.
Об этом сообщает ZN.ua.
"Это была уже третья кибератака из России. К счастью, мы справились. Но угроза растет с каждым днем", - сказал Мацеревич.
Он отметил, что нападение было совершено на украинские предприятия, которые имеют отделения в других странах, в том числе в Польше. "В других европейских странах они были заблокированы, а в Польше - нет. Мы предотвратили влияние на эти компании, их компьютерные системы", - сказал польский министр.
Мацеревич отметил, что проблема кибератак не касается какой-либо узкой сферы. "В наше время кибератака может уничтожить оборонный потенциал государства и вообще весь потенциал страны", - добавил он.
Он также сообщил, что в Польше продолжают работать над созданием кибервойск, в состав которых войдут около тысячи сотрудников.