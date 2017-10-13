США пока не будут денонсировать ядерное соглашение с Ираном 13.10.2017, 21:49

По оценке президента США, в результате частичной отмены санкций Иран получил более «$100 миллиардов».

Президент Дональд Трамп в пятницу выступил со специальным заявлением, объявив, что США пока не намерены в одностороннем порядке денонсировать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Тем не менее, глава Белого дома считает, что «ядерная сделка» с Ираном не отвечает национальным интересам США, а Тегеран продолжает разработку оружия массового поражения и поддерживает террористические группы по всему миру, передает «Голос Америки».

«Моя главная обязанность заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность и спокойствие американцев, - сказал Дональд Трамп. – Но история показывает, что чем дольше мы игнорируем опасность, тем более масштабной она становится».

Президент США напомнил, что еще во время предвыборной кампании он неоднократно называл соглашение, заключенное шестью ведущими державами мира с Ираном, «одним из наихудших односторонних соглашений, в которые когда-либо вступали США».

«Предыдущая администрация отменила санкции (в отношении Тегерана) накануне полного коллапса иранского режима, - сказал Дональд Трамп. – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)... стал подарком иранской диктатуре, предоставив ей политическую и экономическую опору, и освободив от санкций. Точно так же были заключены ужасные международные торговые сделки, которые позволили наживаться другим странам, лишая нас наших богатств».

По оценке президента США, в результате частичной отмены санкций Иран получил более «100 миллиардов долларов».

Глава Белого дома подчеркнул, что сразу после «вступления в должность» он поручил соотвествующим ведомствам в администрации оценить, как Тегеран выполняет условия «ядерной сделки».

«Мы должны быть уверены, что Иран никогда, я подчеркиваю – никогда не обретет ядерное оружие», - сказал Дональд Трамп.

Он заявил, что начиная с 1979 года Иран находится «под контролем фанатичного» режима, который неоднократно был уличен в организации атак на США и их союзников. Поддерживаемая Тегераном группировка «Хезболла» дважды атаковала посольство Соединенных Штатов в Ливане, а в 1990-х связаные с иранскими властями террористические группы совершили нападения на американские объекты в Саудовской Аравии, Кении и Танзании.

Кроме этого, по словам Дональда Трампа, Иран спонсирует террористов из «Аль-Кайды» и «Талибана», а после событий 11 сентября 2001 года предоставил убежище сыну Усамы бен Ладена.

В последние годы, как заявил Трамп, «иранский режим» не только «жестоко подавлял протесты» в собственной стране, но и активно поддерживал гражданские войны в Йемене и Сирии».

«Наиболее популярные лозунги этого режима – «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!», - сказал Дональд Трамп.

Президент США сообщил, что Тегеран «неоднократно нарушал условия сделки», заключенной с ведущими мировыми державами, препятствуя деятельности международных инспекторов и продолжая работу над некоторыми элементами программы «по созданию оружия массового поражения».

«Учитывая растущую угрозу со стороны Ирана, я представляю новую стратегию», - заявил глава Белого дома.

Озвученный президентом план состоит из четырех пунктов: организации более тесного взаимодействия с союзниками США, введении новых санкций против Тегерана, противодействие попыткам Ирана распространять оружейные и ракетные технологии и, наконец, воспрепятствование «любым попыткам создать ядерное оружие».

«Исполнение нашей стратегии начнется с введения санкций против Корпуса стражей исламской революции, которые являются личным войском диктаторов», - сказал Дональд Трамп.

При этом президент США не стал уточнять, собирается ли Белый дом рекомендовать Конгрессу отказаться от «ядерной сделки», ограничившись утверждением, что пока администрация не будет официально подтверждать, что Тегеран выполняет все взятые на себя обязательства.

«Мы не можем и не будем сертифицировать это соглашение, - сказал президент. - Именно поэтому я поручил моей администрации работать вместе с Конгрессом и нашими союзниками».

Он заявил, что «ключевые лидеры» в Палате представителей и Сенате «уже начали работу над законопроектом», который сможет остановить «все работы над ракетной программой», которые ведет Тегеран.

При этом Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут пойти и на односторонние действия.

«Если мы не сможем достичь соглашения с Конгрессом и нашими союзниками, участие (США) в сделке будет остановлено мной, как президентом, в любой момент», - сказал он.