Минское «Динамо» победило «Нефтехимик» 1 13.10.2017, 22:05

«Зубры» обыграли «Нефтехимик» со счетом 3:1.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» взяло верх над «Нефтехимиком» со счетом 3:1, передает «Прессбол».

Динамо Минск — Нефтехимик— 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Динамо Минск: Энрот (Карнаухов); Граньяни (А) — Денисов (К), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов — Хенкель, Китаров — Волков — Павлович (А); Шинкевич — Знахаренко, Лингле — Ковыршин — Когалев; Кулаков — Шарангович — Степанов; Устиненко, Буйницкий.

Нефтехимик: Ежов (Макаров); Сергеев — Пиганович (К), Секстон (А) — Ганзл — Э. Галимов; Огурцов — Брынцев, Авцин — Нестрашил — Порядин; Волгин — Шарипзянов (А), Здунов — Якимов — Шиксатдаров; Аркалов — Куликов — Хайруллин; Шафигуллин, Фазылзянов.

Шайбы: 0:1 — Галимов (Ганзл, Секстон, 4.04). 1:1 — Хауден (Граньяни, 11.01-бол.). 2:1 — Когалев (Ковыршин, Лингле, 22.31). 3:1 — Шарангович (Устиненко, Степанов, 29.22-бол.).