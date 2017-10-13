закрыть
13 октября 2017, пятница, 23:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

От Гавела к Земану – история деградации

2
  • Игорь Яковенко, 7days.us
  • 13.10.2017, 22:17
  • 1,747
ИГОРЬ ЯКОВЕНКО
ФОТО: DAY.KIEV.UA

Свобода и демократия никогда не бывают окончательными состояниями.

Президент Чехии Милош Земан, выступая 10.10.17 перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы объяснил, что Россия, конечно, украла Крым, но Украине с этим надо смириться, а Европа должна убедить Украину в том, что Крым обратно не вернуть. «По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины, либо в финансовой форме, либо нефтью и газом», - сообщил президент Чехии. «Крым – это аннексия, без сомнения. Это завершенное дело», - подвел итог Земан. И объяснил причины своей, весьма экзотической идеи: «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну». Более того, даже само намерение Украины вернуть Крым, по мнению президента Чехии, является угрозой европейской войны.

Проблема даже не в том безграничном цинизме, который, совершенно не стесняясь, продемонстрировал президент одной из стран Центральной Европы. Можно было бы как-то, если не оправдать, то хотя бы объяснить этот цинизм в том случае, если бы в этих рассуждениях был бы какой-то здравый смысл, позволяющий снизить напряжение в центре Европы и найти бескровный выход из того конфликта, который возник из-за агрессии Путина. Беда в том, что рассуждения Земана находятся на бесконечно далеком расстоянии от реальности. Они никак не учитывают политические настроения во власти как в Киеве, так и в Москве.

Официальный Киев уже ответил на чудовищные идеи Земана. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина не будет торговать своими территориями, суверенитетом и честью.

В момент написания этого текста мне не было известно о реакции официальной Москвы. Но то, что эта идея для Кремля является абсолютно неприемлемой, представляется очевидным. Позиция Кремля состоит в том, что никакой аннексии не было, а Крым стал российским в результате свободного волеизъявления жителей полуострова. Отсюда вопрос: с какого перепугу Путин станет платить Украине выкуп за Крым, если он ни при каких обстоятельствах не признает факт аннексии?

Президент Чехии Земан не понимает, что тот политический лидер в Украине, который поддержит идею продажи Крыма, немедленно превратится в политический труп?

Президент Чехии Земан не понимает, что если Путин отнесется всерьез к его идее и как-то заявит об этом, он в ту же секунду признает, что совершил преступление и является международным преступником? Ведь если готов платить, значит виновен, не так ли?

Президент Чехии Земан не понимает, что внося в публичное пространство такие безумные предложения, он не уменьшает вероятность начала европейской войны, а приближает ее? Просто потому, что умиротворение агрессора всегда провоцирует его на дальнейшую агрессию. И чешским политикам это должно быть известно лучше многих других на опыте своей страны.

Было бы проще, если бы заявление президента Чехии было бы лишь демонстрацией руин в его голове. Или свидетельством того, что Земан пошел по пути Шрёдера. Проблема в том, что, судя по свидетельству очевидцев его вполне идиотское и безмерно циничное предложение было встречено аплодисментами некоторой части депутатов Европейского Парламента.

В истории Чешской республики было три президента: Вацлав Гавел, Вацлав Клаус и Милош Земан. Каждый из них воплощал определенный набор ценностей и идей. Гавел – свободу и достоинство. Клаус – евроскептицизм и «традиционные ценности». Земан – соглашательство и прогибание под Путина. При всей символичности статуса президента Чехии, это глава государства и верховный главнокомандующий, а в случае с Земаном это еще и всенародный выбор. Поэтому путь от Гавела к Земану вполне можно рассматривать как ступени деградации чешского политического поля. И этот вектор заметен не только в Чехии, но и в Венгрии и в некоторых других европейских странах.

Любая общественная мысль - это в той или иной степени мечта об окончательном счастье. Августин мечтал о граде Божием. Идеологи американской исключительности – о Граде на Холме. Коммунисты – о мировой революции и торжестве коммунизма. Исламисты – о всемирном халифате. Нацисты – о тысячелетнем рейхе. Путин – о восстановлении империи и о преодолении «величайшей геополитической катастрофы 20 века». Проект большой единой Европы это тоже мечта. Которая начала сбываться. Проблема любой политической мечты в том, что она рассматривает достижение определенного состояния как Конец Истории. После победы мировой революции ничего уже быть не может. Равно как и после всемирного халифата. И у Фукуямы после торжества либеральной демократии история заканчивалась. Все уже произошло и можно расслабиться.

На пути воплощения любой мечты стоят испытания. Одно из главных испытаний на пути Европейского Союза и всех тех, кто как Украина, хотел бы связать с ним свою историческую судьбу, это путинская Россия. Для того чтобы преодолеть испытание, надо, прежде всего, его определить как испытание и поставив соответствующую цель, сосредоточить на его преодолении все силы.

В конце 80-х для чехов, словаков, поляков и других народов, находящихся под пятой советской империи, было ясно, что является для них главным испытанием, на борьбу с чем им надо мобилизовать все силы и какие люди должны стать во главе борьбы. В Чехословакии таким человеком стал Вацлав Гавел. Потом наступила европейская мечта и ощущение необратимости нормальной жизни. Иллюзия, что свобода и демократия – это навсегда. Что можно расслабиться. Выбор Милоша Земана, возможно, стал результатом этой исторической расслабленности…

В России в конце 80-х тоже была мечта о свободе и демократии. И тоже после успешного прохождения главного испытания – разрушения Советского Союза и власти КПСС – наступила расслабленность. В результате этой расслабленности Россия стала путинской и превратилась в угрозу и испытание для всего мира, в первую очередь для Европы.

Свобода и демократия никогда не бывают окончательными состояниями. Это всегда напряжение общественных сил и трудный поиск методов борьбы с очередным испытанием. Историческая ответственность за устранение той мировой угрозы, которую несет путинизм, безусловно, лежит на нас, гражданах России, и только на нас. От западного мира требуется, прежде всего, не создавать Путину особо благоприятных условий, увеличивая масштаб угрозы. Как это делает президент Чехии Милош Земан.

Игорь Яковенко, 7days.us


Мнение

Защитим наших детей!
Защитим наших детей! Николай Статкевич
Если не сопротивляться – отнимут воздух
Если не сопротивляться – отнимут воздух Ирина Халип
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович
Будущее — это те, кто протестует
Будущее — это те, кто протестует Федор Крашенников


Интервью

Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю