Белорусы хотят перемен 2 Людмила Мирзаянова, ucpb.org

13.10.2017, 23:02

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Власти довели белорусов до отчаяния.

Рабочие сжигают себя на проходных. Предприниматели выбрасываются с балконов. Доведенные до отчаяния действиями командиров, солдаты вешаются в подвалах воинских частей.

Психологическая атмосфера в обществе удручает. Безденежье, униженность, незащищенность толкают белорусов в могилу. А следственный комитет открывает и прекращает уголовные дела.

Прекращено начатое по факту смерти в воинской части №25849 под Борисовом дело Артёма Бастюка, найденного повешенным весной этого года. Так же может быть прекращено дело по факту смерти рядового Александра Коржича, обнаруженного повешенным в учебной части в Печах.

Ни командиры, ни идеологи частей, как показывает практика, не несут серьезной ответственности за создание нормальной атмосферы в казармах. А что же психологи, которых выпускает Военная Академия?

Впечатление, их нет в штатном расписании частей. А если они и есть, то просто числятся, сидят, как мыши, под веником, не осмеливаясь заявить о назревающей катастрофе. А ведь это их обязанность – содействовать созданию благоприятной психологической атмосферы в воинском коллективе! Их обязанность изучать эту атмосферу систематически! Оказывать психологическую помощь солдату в адаптационный период! Помогать разрешать конфликты и предупреждать кризисы отношений! Криком кричать о неуставных отношениях в частях!

Войсковые психологи, где вы?! Или вы только «всплываете» во время конкурсов на звание лучшего войскового психолога Вооруженных Сил Республики Беларусь?

Людмила Мирзаянова, ucpb.org