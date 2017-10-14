Тимошенко заявила о решении идти в президенты Украины 15 14.10.2017, 8:11

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Юлия Тимошенко

В этот раз политик подчеркнула, что "никому не передаст" свой голос.

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента Украины в 2019 году. Об этом она заявила в эфире телеканала News One.

"Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги", - заявила она.

Также Тимошенко подчеркнула, что "никому не передаст" свой голос, поскольку ранее в предвыборной гонке выступала в поддержку экс-президента Виктора Ющенко, а Арсения Яценюка поддержала на посту премьер-министра и была разочарована, так как это не принесло ожидаемых изменений.

Кроме этого она раскритиковала действующего президента Украины Петра Порошенко, заявив, что он отмывает деньги на "фиктивных контрактах" в оборонном секторе.

"Когда я смотрела, как президент Украины ест борщ с солдатами и рассказывает, как вкусно готовят в его семье, но при этом проводит махинации и отмывает огромные финансовые ресурсы бюджета на фиктивных контрактах для обеспечения армии, я подумала о грани цинизма", - сказала Тимошенко.