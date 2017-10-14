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Twitter передал сенату США сведения о 201 связанном с Россией аккаунте

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  • 14.10.2017, 8:20
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Facebook и Twitter помогают расследовать дело о вмешательстве России в выборы в США.

Сервис микроблогов Twitter передал комитету сената США по разведке сведения о 201 аккаунте, связанном с попытками России повлиять на президентские выборы 2016-го года, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Остается неясным, удалены ли записи, сделанные с этих аккаунтов; об этом сообщила газета Politico, однако представители Twitter отказались подтвердить эту информацию. Политика конфиденциальности требует, чтобы сообщения, удаленные пользователем, исчезали бесследно; однако, по информации осведомленного источника, в этом случае Twitter может применить алгоритм для восстановления удаленных данных из-за особой значимости расследования.

Ранее Facebook передал подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей. Все эти объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети.

В начале октября представители Facebook и Twitter согласились участвовать в запланированных на 1 ноября слушаниях комитета в связи с "российским делом". Цель слушаний - выяснить, каким образом РФ могла пытаться оказать влияние на исход американских выборов.


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