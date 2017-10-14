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Азаренко снова пропускает международный турнир

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  • 14.10.2017, 8:36
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Виктория Азаренко

Теннисистка не может участвовать в соревнованиях из-за семейной драмы.

Стало известно, что ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко вынуждена пропустить турнир в Люксембурге. Несмотря на то, что на соревнования в Герцогстве Люксембург, которые состоятся на неделе с 16 по 21 октября, белорусской спортсменке руководство предоставило wildcard (особое приглашение для спортсмена, не прошедшего по той или иной причине общий квалификационный отбор), Азаренко все же вынуждена отказаться.

Виктория сообщила, что «не сыграет в связи с семейными проблемами», передает БелТА.

Это уже третьи крупные состязания, которые белорусская теннисистка пропускает из-за семейной драмы: идет судебное разбирательство за опекунство над маленьким сыном.

Сообщается, что кроме Виктории в Люксембурге не выступят также две чешские теннисистки Барбора Стрыцова и Маркета Вондроушова, а еще – полька Магда Линетт. Их места в турнире займут Сара Соррибес-Торно, теннисистка из Испании, словачка Яна Чепелова и российская спортсменка Евгения Родина.


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