Беларуси нужна другая армия

Беларуси нужна другая армия15
- Алесь Чайчиц
- 14.10.2017, 9:04
- 5,568
Надо давно было разогнать советский Белорусский военный округ, вместе с советскими спецслужбами в Беларуси.
Выгнать с волчьим билетом любых выпускников любых российских военных уличилищ, торжественно сжечь чучело Суворова, и начать формировать белорусскую армию с нуля снизу.
На это у нас было двадцать пять лет, когда, будем откровенны, никакой военной угрозы для Беларуси ниоткуда не было, и армию можно было распустить до нуля, направить молодых учиться в Вест-Пойнт и стажироваться вместе с американцами в Ираке и Афганистане.
Сейчас военная угроза есть, но нынешняя армия из россиян, подроссиян и замученных «духов» Беларусь от этой угрозы не защитит - более того, она является составной частью это угрозы.
Алесь Чайчиц, Фейсбук