Беларуси нужна другая армия 15 Алесь Чайчиц

14.10.2017, 9:04

5,568

Надо давно было разогнать советский Белорусский военный округ, вместе с советскими спецслужбами в Беларуси.

Выгнать с волчьим билетом любых выпускников любых российских военных уличилищ, торжественно сжечь чучело Суворова, и начать формировать белорусскую армию с нуля снизу.

На это у нас было двадцать пять лет, когда, будем откровенны, никакой военной угрозы для Беларуси ниоткуда не было, и армию можно было распустить до нуля, направить молодых учиться в Вест-Пойнт и стажироваться вместе с американцами в Ираке и Афганистане.

Сейчас военная угроза есть, но нынешняя армия из россиян, подроссиян и замученных «духов» Беларусь от этой угрозы не защитит - более того, она является составной частью это угрозы.

Алесь Чайчиц, Фейсбук