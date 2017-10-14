Чем поможет «тасование» колоды директоров? 8 14.10.2017, 9:08

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В Барановичах начали увольнять директоров убыточных предприятий.

Директор одного убыточного предприятия уволен, руководителю еще одного сообщили о непродлении контракта, одно бесперспективное предприятие собираются ликвидировать, сообщает intex-press.by.

Завод ЖБИ Василий Громыко возглавлял лишь с февраля 2017 года. До этого он работал на предприятии главным инженером. Поставить на ноги предприятие ему не удалось: на ЖБИ падают объемы производства, оно работает с отрицательной рентабельностью, а средняя зарплата за январь – август 2017 года составила всего 382 рубля.

6 октября стало известно, что новым директором завода ЖБИ стал Владимир Сорокин, до этого возглавлявший плановый отдел завода «Энергодеталь».

Покинет пост руководителя и директор ОАО «Кристалл-Маг» Константин Андрушкевич. Предприятие тоже убыточное, средняя зарплата за семь месяцев текущего года – 372 рубля.

– Принято решение, что вы будете освобождены от занимаемой должности, потому что дальше так работать нельзя, – сказал на заседании председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский.

А одно из самых проблемных предприятий в городе – Барановичский завод санэлектрозаготовок – будет ликвидировано.

По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика «Альпари», в убыточных предприятиях надо проводить структурные реформы, но если организация довольно долго демонстрирует неплатежеспособность, разумно ее ликвидировать. А вот поможет ли справиться с убыточностью предприятий смена их директоров, однозначно говорить сложно.