Турция ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма 6 14.10.2017, 9:13

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Дружбе России и Турции снова пришел конец?

Турция не будет принимать корабли, которые прибыли из портов Крыма. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщил ТАСС представитель палаты судоходства Турции. Отмечается, что запрет касается судов под любым флагом.

В ответ в Совете Федерации России назвали это решение "недружественным" шагом. "Своим запретом Турция, возможно, толкает Россию на коррекцию отношений между двумя странами, что может отразиться на совместных действиях в Сирии", - заявил в интервью ТАСС первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор также назвал это решение "выпячиванием амбиций". "Здесь явно не обошлось без указующего перста верховной власти Турции", - добавил Клинцевич.

9 октября, во время визита в Киев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против аннексии Крыма и заявил, что Анкара будет и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Украины. Он не ответил на вопрос, планирует ли Турция вводить какие-то санкции против России.