Ученые подсказали, как продлить людям жизнь до 150 лет 16 14.10.2017, 9:21

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Долгожителем можно стать, если поддерживать баланс.

В Пекине прошел первый саммит специалистов по борьбе со старением, эксперты которого пришли к выводу: продолжительность жизни человека может достичь 150 лет, сообщают Нескучные новости.

Ученые считают, что старение неизбежно, но его можно существенно замедлить совместными усилиями врачей и генетиков. Уже существуют программы по генетической модификации клеток, которые позволяют серьезно отсрочить старение легких, разрушение костей и спинного мозга у мышей, а также улучшить работу их сердечно-сосудистой системы.

Исследователи медицинского центра Mayo Clinic (США) уже приступили к клиническим испытаниям этого метода на людях. Кроме того, идет разработка препаратов, которые могут запрограммировать стареющие клетки на самоуничтожение.

Кроме того, люди, которые сохраняют ясное сознание в старости, могут прожить на 20 лет дольше тех, чей разум начал отказывать. Те, кто мечтает стать долгожителем, должны поддерживать баланс между спортом, правильным питанием, постоянно нагружать мозг новыми задачами и, что особенно важно, поддерживать близкие отношения с семьей и друзьями.

По словам нобелевского лауреата Элизабет Хелен Блэкберн, главный секрет долголетия - в генах и образе жизни. Отредактировать гены довольно сложно, а вот продлить себе жизнь, держа под контролем болезни сердца и диабет - реально. Если сейчас возрастным пределом считается 120-130 лет, то с новейшими достижениями медицины эта цифра вполне может достигнуть 150 лет.

Однако, увеличение продолжительности жизни может стать настоящим вызовом для общества. Ведь если средний возраст пожилых людей будет 100 лет, то и на пенсию нужно будет выходить в 80 лет. Значит, возникнет проблема нехватки рабочих мест, и очень взрослым людям придется конкурировать с 20-летними.