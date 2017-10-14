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Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Китае

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  • 14.10.2017, 9:45
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Арина Соболенко

Со следующей недели спортсменка впервые в своей карьере войдет в топ-100 мирового рейтинга.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (102-й номер мирового рейтинга) вышла в финал турнира в китайском Тяньцзине (призовой фонд - $426 тыс.), сообщает БелТА.

В полуфинальном поединке Арина Соболенко сегодня встречалась с итальянкой Сарой Эррани (280-е место рейтинга WTA) и победила в двух сетах - 6:1, 6:3.

В решающем поединке 15 октября Арина Соболенко встретится с победительницей другого полуфинала, в котором бывшая первая ракетка планеты россиянка Мария Шарапова (86) сыграет с китайской теннисисткой Пэн Шуай (25).

Со следующей недели Арина Соболенко впервые в своей карьере войдет в топ-100 мирового рейтинга и станет первой ракеткой Беларуси. Меньше чем через месяц - 11-12 ноября Соболенко вместе с подругами по сборной Беларуси сыграет с командой США на корте минской "Чижовка-Арены" в финале Кубка Федерации, неофициальном командном чемпионате мира.


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