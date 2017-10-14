Анна Бахтина будет добиваться справедливости 14.10.2017, 9:54

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Анна Бахтина

Уже назначено предварительное рассмотрение жалобы известного адвоката Анны Бахтиной.

Недавно Минюст на основании решения квалификационной комиссии лишил адвоката лицензии.

Анна Бахтина считает, что постановление о прекращении действия лицензии в отношении не было вынесено незаконно. И намерена отстаивать право на профессию в суде.

Предварительное судебное заседание по делу Анны Бахтиной назначено на 19 октября. Дело отдали судье Московского района Минска, который работает не так давно – Артему Владимировичу Русаку, пишет belaruspartisan.org.

В ближайшее время Минюст должен предоставить письменный отзыв на жалобу, которую подала адвокат.

Сегодня немногие бывшие коллеги звонят Анне Бахтиной, чтобы высказать слова поддержки.

Почему адвокаты, в том числе известные, не выступают в защиту коллеги, которую бессовестно лишили права на профессию? Причем лишили не за профессионализм, а за помарки делопроизводства.

«Сегодня адвокатура в Беларуси, к сожалению, не может быть независимой, - в один голос говорят коллеги Бахтиной. – Адвокаты слишком зависимы от Минюста. По сути, они превратились в государственных служащих, которые почти во всем подчиняются Минюсту. Разница только в том, что у госслужащего пенсия не 300 рублей, а гораздо больше».

Когда встал вопрос о лишении Анны Бахтиной аттестации, все было сделано руками Минюста. Минюст назначил внеочередную аттестацию, Минюст принят решение об аннулировании адвокатской лицензии.

Каждый понимает, что в любой момент может оказаться в такой же ситуации, как Бахтина. Сегодня начнешь защищать ее – завтра лицензию отберут у тебя. Даже самого профессионального и успешного адвоката на квалификационной комиссии могут завалить неудобным вопросом. Именно поэтому адвокаты сочувствуют Бахтиной, но молчат.