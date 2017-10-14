NBC: Манафорт за 10 лет взял у Дерипаски кредитов на $60 млн 3 14.10.2017, 10:03

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Пол Манафорт

Фото: NBC NEWS

Похоже, таким образом отмывались деньги.

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт взял кредитов у российского миллиардера Олега Дерипаски на общую сумму в районе $60 млн, сообщает американский телеканал NBC News.

Связанная с Манафортом компания Yiakora Ventures Ltd. получала $26 млн в виде кредита от Дерипаски, пишет издание со ссылкой на данные раскрытия сделок на Гонконгской фондовой бирже. Эта сумма была переведена от принадлежащей российскому бизнесмену Oguster Management Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, пишет «Гордон».

Проведенный NBC анализ документов также подтвердил кредит на сумму $7 млн от Oguster Management Ltd другой связанной с Манафортом фирме – LOAV Advisers Ltd. Этот кредит был необеспеченным, то есть заемщику выдали сумму без каких-либо поручителей или залогов. NBC узнал о третьем транше на сумму около $27 млн, который был направлен третьей связанной с Манафортом компании, зарегистрированной в американском штате Делавэр. Телеканал указывает, что речь идет о фирме Jesand LLC, которая была использована для покупки дорогого кондоминиума за $2,5 млн в Нью-Йорке в 2007 году. Затем приобретенная собственность была использована в качестве залога для отдельного кредита в размере $1 млн.

Опрошенные NBC юристы, специализирующиеся на отмывании денег, заявили, что эти кредиты не являются обычными и заслуживают дальнейшего расследования. По словам бывшего федерального прокурора Стефана Касселлы, если в сделке не указаны сроки погашения, если у одной из сторон нет намерения погасить заем, то это не кредит, а перевод средств. По его словам, "отмыватели денег часто маскируют платежи под кредиты".

Согласно данным NBC News, общая сумма сделок между Манафортом и Дерипаской за последние десять лет достигла $60 млн.

Представители Дерипаски не предоставили телеканалу комментарий.

Пресс-секретарь Манафорта Джейсон Малони также отказался комментировать информацию о кредитах, но заверил, что бывший глава штаба американского президента "не обязан сегодня ничем своим бывшим клиентами и не был обязан в то время, когда начал работать на Трампа". Позже представитель Манафорта заявил, что "в последних новостных сообщениях господин Манафорт упоминается в те моменты, когда он не работал на Трампа, и уже после того, как он покинул кампанию". Он также призвал "окончательно положить конец этим диким теориям заговора, так как господин Манафорт не был в сговоре с российским правительством".

The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что менее чем за две недели до объявления Трампа кандидатом в президенты США Манафорт предлагал Дерипаске информировать его о ходе президентской кампании.

В 2000-х годах Манафорт консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом Рината Ахметова СКМ. По данным Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США, что получил от Партии регионов $17,1 млн.

Associated Press сообщало, что с 2006-го по 2009 год Манафорт также тайно работал на Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. По данным агентства, он разработал стратегию, которая предполагала дискредитацию антироссийской оппозиции в постсоветских странах.

С марта по август 2016 года политтехнолог занимался избирательной кампанией Трампа. 26 июля 2017 года федеральные агенты изъяли документы и другие материалы в доме Манафорта. Обыски проводили в рамках специального расследования о вмешательстве России в президентские выборы США.