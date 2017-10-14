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«Мы храбро стояли»: польская песня, актуальная для Беларуси

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  • 14.10.2017, 10:18
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Эта песня стала своеобразным гимном протестного антикоммунистического движения в Польше.

«Баллада о Янеке Вишневском» - положенное на музыку польское стихотворение Кшиштофа Довгялло о событиях 17 декабря 1970 года в Гдыне.

Песня сохранила популярность в современной Польше и в исполнении знаменитого польского музыканта Казика Сташевского является саундтреком фильма «Черный четверг».

Нынешняя ситуация в Беларуси напоминает коммунистические времена в Польше.


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