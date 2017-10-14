Мясникович собрался в Китай 11 14.10.2017, 10:48

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Михаил Мясникович

Глава «совета республики» едет на съезд Коммунистической партии Китая.

Речь об этом шла сегодня на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Пином, передает БелТА.

Михаил Мясникович подчеркнул, что, в первую очередь, благодаря личным искренним отношениям руководителей Беларуси и Китая между двумя странами развиваются надежные всесторонние контакты.

"У нас очень высокий уровень взаимодействия, и всепогодный характер двустороннего сотрудничества позволяет двигаться к созданию предложенного Председателем КНР Си Цзиньпином общества общих интересов и общества единой судьбы", - заметил председатель чиновник.