В Минске на стройке погиб рабочий

В Минске на стройке погиб рабочий5
- 14.10.2017, 10:50
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Мужчина сорвался с высоты на стройплощадке.
Рабочий погиб на стройплощадке в Минске, сообщили в программе "Столичные подробности" телеканала СТВ. Инцидент произошел 13 октября около 11.00. На одной из стройплощадок на ул.Мясникова с высоты сорвался кровельщик.
На место происшествия прибыла cкорая, однако спасти рабочего не удалось.
По словам медиков, травма мужчины оказалась несовместимой с жизнью.
Все обстоятельства гибели сейчас выясняют в Следственном комитете.