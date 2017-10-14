закрыть
14 октября 2017, суббота, 12:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске на стройке погиб рабочий

5
  • 14.10.2017, 10:50
  • 2,404

Мужчина сорвался с высоты на стройплощадке.

Рабочий погиб на стройплощадке в Минске, сообщили в программе "Столичные подробности" телеканала СТВ. Инцидент произошел 13 октября около 11.00. На одной из стройплощадок на ул.Мясникова с высоты сорвался кровельщик.

На место происшествия прибыла cкорая, однако спасти рабочего не удалось.

По словам медиков, травма мужчины оказалась несовместимой с жизнью.

Все обстоятельства гибели сейчас выясняют в Следственном комитете.


Мнение

Защитим наших детей!
Защитим наших детей! Николай Статкевич
Если не сопротивляться – отнимут воздух
Если не сопротивляться – отнимут воздух Ирина Халип
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович
Будущее — это те, кто протестует
Будущее — это те, кто протестует Федор Крашенников


Интервью

Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров