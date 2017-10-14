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Астронавты NASA показали трюк со спиннером

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  • 14.10.2017, 10:56
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Невесомость позволяет проделывать с модным гаджетом трюки, невозможные на земле.

Так, американские астронавты засняли на видео, какие трюки позволяет проделать невесомость со спиннером, модной развлекательной вертушкой.

На съемке видно, что в условиях невесомости спиннер может висеть в воздухе и крутиться без поддержке человека. Кроме того, астронавты продемонстрировали, что и сами могут крутиться как спиннер, сообщает newsone.

В трюках участвовали Джозеф Акаба, Рэндольф Джеймс Брезник, Марк Ванде Хей и Паоло Несполи.

Следует добавить, что спиннер стал одним из самых популярных фиджетов в этом году среди школьников США и Европы. Причем настолько, что в ряде школ Соединенных штатов вертушка оказалась под запретом — администрации школ посчитали, что модное увлечение отвлекает детей от уроков.


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